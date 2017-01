Atalanta, 'Papu' Gomez pirotecnico: "Felici i vicini"

02/01/2017 10:38

ATALANTA PAPU GOMEZ / Il primo giorno del 2017 il 'Papu' Gomez si diverte con i propri figli, ancora in vacanza dagli impegni con l'Atalanta. 'Armato' di un botto avanzato dall'ultimo giorno dell'anno, lo ha fissato al centro di un tavolino in terrazzo, per poi accenderne la miccia e mettersi a distanza di sicurezza.

Nel commento al filmato pubblicato su Instagram ha chiesto scusa ai propri vicini: "1 di gennaio, 11 del mattino... Contenti i vicini. Giuro che non sapevo fosse così forte". Un rumore non incredibilmente forte, ma che di certo si sarà fatto sentire a quell'ora del mattino, ma che soprattutto ha spaventato la piccola di casa, piangente al fianco del fratello.

L.I.