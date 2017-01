Juventus, Higuain e Dani Alves: vacanze prolungate

02/01/2017 10:10

JUVENTUS HIGUAIN / Nella giornata di ieri la Juventus è tornata a lavorare a Vinovo, così da dare inizio al nuovo anno, ricco d'impegni per i bianconeri di Allegri.

All'appello mancavano però Higuain e Dani Alves (infortunato), che hanno ritardato il rientro senza creare alcuna polemica. Il tutto infatti era stato concordato con la società, che aveva deciso di concedere loro un giorno in più, essendo tornati a casa per le vacanze. Una cortesia rivolta unicamente ai sudamericani, dato il lungo viaggio necessario per tornare in Italia.

L.I.