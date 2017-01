Calciomercato Milan, l'Everton ferma la trattativa per Deulofeu

02/01/2017 10:03

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Montella ha fatto un gran lavoro col suo Milan, che necessita però di rinforzi a gennaio, offrendo al tecnico delle valide alternative. Galliani ha messo nel mirino Deulofeu, che consentirebbe all'allenatore partenopeo di fare turnover in attacco, sostituendo all'occorrenza Suso o Niang.

La trattativa ha però incontrato un ostacolo decisamente importante, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ovvero il 'no' da parte dell'Everton, titolare del cartellino del giocatore. Non è stato di certo tra i protagonisti di questa prima parte di stagione ma non c'è ancora la piena volontà nel club di privarsene.

Uno stop che conferma quanto anticipato da Calciomercato.it, ovvero che la chiusura, che sembra così vicina, non è poi da considerarsi imminente. Galliani continua però il proprio lavoro e nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi sviluppi.

L.I.