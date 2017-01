Calciomercato Roma, il 'nodo' lista tra gli affari Jesé, Defrel e El Ghazi

02/01/2017 09:50

CALCIOMERCATO ROMA JESE' DEFREL EL GHAZI / La Roma, a caccia di rinforzi sulla fascia in attacco alla luce della partenza di Mohamed Salah per la Coppa d'Africa e dell'imminente cessione di Iturbe al Torino, valuta le alternative che offre il calciomercato internazionale.

Jesé Rodriguez del Psg è il nome più suggestivo nella lista degli obiettivi del calciomercato Roma, ma presenta una controindicazione rispetto alle due alternative Defrel ed El Ghazi: occuperebbe un posto tra i calciatori stranieri over 21 nella lista della Roma. Defrel, infatti, in virtù dei suoi trascorsi nelle giovanili del Parma, è considerato un 'calciatore formato in Italia' (al pari del belga Radja Nainggolan, cresciuto nel Piacenza), mentre El Ghazi è un classe 1995 ed è quindi considerato un under 21. Discorso simile anche per Charly Musonda, classe 1996 di proprietà del Chelsea.

Calciomercato Roma, missione per Jesé: Defrel e El Ghazi alternative con un 'pregio'

Il direttore sportivo della Roma Massara è atteso a Parigi per lo sprint nell'operazione Jesè Rodriguez, da completare in prestito con riscatto. L'attaccante del Psg è stato vicino al trasferimento al Las Palmas, ma il club della Liga non può pagare l'intero ingaggio del giocatore ex Real Madrid.

Sul fronte Defrel-Roma, si registrano le parole dell'agente del giocatore, Pocetta: "Se il Sassuolo vorrà far spiccare il volo al ragazzo, prenderà in considerazione eventuali proposte, ma di base non ha intenzione di venderlo. La Roma? Piace ai giallorossi, ma non solo a loro".

Per quanto riguarda El Ghazi, invece, la Roma deve fare attenzione alla Lazio: Igli Tare ha incontrato a Dubai l'agente Jorge Mendes.

Oltre al già citato Charly Musonda, restano nel mirino della Roma anche Memphis Depay (in uscita dal Manchester United) e Sofiane Feghouli, escluso dalla lista dei convocati dell'Algeria per la Coppa d'Africa e pertanto ritornato di diritto tra gli obiettivi giallorossi per gennaio.

