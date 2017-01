Inter, il successo di Suning: ricavi aumentati ed espansione in Cina

02/01/2017 09:24

INTER SUNING / Il 2016 è stato di certo un anno di passaggio per l'Inter, che è passata da Mancini a Pioli, attraverso un lungo e tortuoso percorso. Guardando al momento attuale però, il tecnico italiano ha portatoi nerazzurri a tre vittorie di fila consecutive, quattro se si considera l'Europa League. L'anno è stato dunque chiuso col sorriso, sapendo che di strada occorre farne ancora tanta ma i 'soli' 5 punti che distanziano il club dal terzo posto Champions lasciano sperare in una lotta agguerrita nella seconda fase di stagione.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza l'operato commerciale di Suning, che continua a guardare avanti, verso Oriente. I dati evidenziano un incremento degli introiti societari, con rinnovi con ben sette partner commerciali, ai quali si aggiunge il colosso Pirelli. Sei nuovi contratti sono stati aperti e molte sponsorizzazioni giungono da Cina, Indonesia e Stati Uniti. E' un'Inter sempre più globale, che mira all'Oriente, lavorando per la distribuzione dei diritti di Inter Channel, grazie a Infront, in tutto il mondo, con la PPTV in Cina, rete via cavo di proprietà di Suning.

Sul fronte delle infrastrutture invece saranno aperte tre nuove Academy in Cina, che porteranno un aumento delle entrate del 67%. Un progetto ambizioso, basato su basi concrete. I tifosi dell'Inter possono dunque sorridere, anche se dovranno in parte dividere la propria squadra con tifosi lontani da loro, come dimostra il probabile viaggio in Cina della prossima estate, con l'intera squadra pronta a conoscere un nuovo stuolo di fan.

L.I.