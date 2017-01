Calciomercato Milan, torna di moda Gago: il retroscena

02/01/2017 08:50

CALCIOMERCATO MILAN GAGO / In casa Milan è tornato di moda il nome di Fernando Gago come possibile rinforzo a centrocampo. Secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'entourage del calciatore lo ha proposto alla dirigenza rossonera, che ora ne sta valutando l'acquisto alla luce di alcune perplessità sotto il profilo fisico (è reduce da un grave infortunio al tendine d'achille).

Il contratto dell'ex Roma col Boca Juniors è in scadenza a giugno. L'entourage spinge per un trasferimento a titolo definitivo, con un vincolo più lungo rispetto ai 6 mesi che gli restano in Argentina.

S.D.