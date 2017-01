Serie A, l'analisi di Ancelotti: "Complimenti a Milan e Napoli. Juventus? Correggi gli errori"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

02/01/2017 08:57

BAYERN MONACO ANCELOTTI / Tanti i temi trattati nella lunga intervista concessa da Carlo Ancelotti a 'La Gazzetta dello Sport', dall'evoluzione del Milan alle ultime news serie A, attraverso idee innovative che potrebbe cambiare il nostro calcio. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Il 2016 è stato positivo. Dai primi mesi in vacanza alla panchina del Bayern. Diciamo che c'è di peggio. In Germania mi trovo bene dal primo giorno ma la lingua non mi entra in testa".

CHAMPIONS LEAGUE - "Non guardiamo troppo avanti. Abbiamo superato i gironi, è ancora presto. Arsenal? Squadre deboli che giungono fin qui non ne conosco. Il mio Bayern però è pronto".

JUVENTUS - "Fanno bene i bianconeri a puntare sulla Champions League. Conosco l'esperienza e la mentalità dei bianconeri, che sono grintosi e non mollano mai. Hanno un mese e mezzo davanti. Dovranno sfruttarlo per correggere gli errori emersi nel girone. In campionato è la più forte, lo ha dimostrato".

Serie A, Ancelotti guarda al suo vecchio calcio: dal Milan al Napoli

SERIE A - "Leggo spesso che manca spettacolo ma la tattica resta, ed è quella ancora il punto di forza della serie A, della quale non mi perdo una giornata. Napoli? Mi piace moltissimo. E' una squadra, quella di Maurizio Sarri, in grado di giocare a memoria. A tratti sono bellissimi da vedere e ammiro il lavoro del tecnico. Col Real sarà una sfida bollente, e dico che sulla carta non si vince".

MILAN - "I miei complimenti a Montella. Costruire una squadra non era cosa semplice. Inoltre sta lanciando molti giovani, dimostrando coraggio".

INTER - "Pioli è un ragazzo d'oro che propone un gioco efficace e ha delle idee ben chiare in testa. A quanto sto vedendo, i risultati stanno già arrivando. Alla fine riuscirà a far bene sulla panchina dell'Inter ed è qualcosa che gli auguro".