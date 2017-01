Calciomercato Napoli, il nodo Duvan Zapata: tra Lazio e Fiorentina

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

02/01/2017 08:30

CALCIOMERCATO NAPOLI DUVAN ZAPATA / Il Napoli si è ritrovato nella situazione di dover tornare necessariamente a lavorare sul calciomercato, alla ricerca di una prima punta. Dries Mertens ha dimostrato di saper gestire il ruolo, nonostante l'assenza di un fisico imponente ma, per avere chance di puntare a sollevare un trofeo in questa stagione, un sostituto dell'inofortunato Milik era fondamentale.

E' qui che entra in gioco Pavoletti, attaccante 'vecchia maniera', che a Napoli potrebbe in parte ricordare Denis, data la sua propensione a lavorare soprattutto all'interno dell'area di rigore. Le sue ultime 17 reti infatti (14 nello scorso campionato e 3 in quello attuale) sono tutte giunte entro gli ultimi 11 metri dalla porta, di destro, testa e anche sinistro. Superate le visite mediche e i timori di portare in rosa un giocatore destinato alla panchina, Pavoletti potrebbe essere in panchina contro la Sampdoria e fare il proprio esordio al 'San Paolo' in Coppa Italia contro lo Spezia due giorni dopo.

Calciomercato Napoli, Milan ipotesi distante ma Zapata può restare in serie A

Il suo arrivo potrebbe però cambiare le strategie nel mercato Napoli, mutando il destino di un giocatore in particolare, Duvan Zapata. Il colombiano era rientrato, seppur per un breve lasso di tempo, nella cerchia degli attaccanti utili per sostituire Milik. A gennaio però l'Udinese non avrebe potuto sostituirlo e, nonostante De Laurentiis avrebbe potuto strapparlo ai bianconeri con una penale, si è preferito mantenere saldi i rapporti con i Pozzo. Duvan tornerà in azzurro a giugno ma allora ci sarà abbastanza spazio per lui?

All'Udinese ha potuto dimostrare tutte le sue doti, con tecnici che gli hanno dato chance per sbagliare e rifarsi. Un ruolo da titolare sarebbe l'idea per lui che, alla corte di Sarri, si ritroverebbe Milik e Pavoletti dinanzi, con l'alternativa Mertens prima punta da non sottovalutare.

Potrebbero dunque aprirsi interessanti scenari di mercato per lui, che è in grado di farsi rispettare in area, dato il fisico che si ritrova ma, al contempo, di proporre dribbling nello stretto e poderosi scatti negli ultimi 10 metri. Autore di 5 gol e 2 assist in questa prima parte della stagione, potrebbe far comodo alla Lazio, alla ricerca di un vice Immobile. Il Napoli aveva già intavolato un discorso con Lotito in chiave Keita, proponendo uno scambio con Gabbiadini. Non è detto che la situazione non possa dunque ripetersi, anche se per Keita resta vivo l'interesse del Monaco, tra le altre.

Tra le squadre in lotta per l'Europa non sarebbe del tutto da escludere il Milan, che potrebbe lasciar andare Bacca. Duvan sarebbe un'alternativa a Lapadula, forte della sua esperienza in serie A. Con la cessione del club a una cordata cinese però, l'impressione è che si possa puntare su nomi più noti. Restando in Italia, a livelli medio alti, la principale candidata resta la Fiorentina che, se non a gennaio, potrebbe fare a meno di Kalinic a giugno. Tanto ancora da capire del progetto viola, con la posizione di Sousa in bilico. I rapporti con il Napoli sono però ottimi, date le collaborazioni extra calcio tra Della Valle e De Laurentiis, di conseguenza non sarebbe da escludere almeno un prestito, con i partenopei pronti a far scattare una nuova ricca plusvalenza.