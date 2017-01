Calciomercato, Witsel e la Cina: "Scelta difficilissima. Juve, tiferò per te. E un giorno..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/01/2017 07:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS WITSEL / Axel Witsel ha detto sì al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro (offerta da 50 milioni di euro in 3 anni), ma ha voluto dedicare un pensiero alla Juventus, che lo ha corteggiato a lungo negli ultimi mesi.

Queste le parole del centrocampista belga a 'Tuttosport': "E' stata una scelta difficilissima perché da una parte c'era una grandissima squadra ed un top club come la Juventus, ma dall'altra c'era un'offerta irrinunciabile per la mia famiglia. I dirigenti bianconeri si sono sempre comportati da signori con me e non posso che essere grato a loro. Tiferò per la Juventus e mi auguro che possa trionfare in Champions. E poi, chissà, magari in futuro le nostre strade finalmente si incontreranno!".