Calciomercato Inter, Gagliardini il colpo anti Juve: arriva l'annuncio?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Roberto Gagliardini, nel mirino di Juventus, Inter, Roma e Monaco, è uno dei protagonisti annunciati del calciomercato invernale 2017. Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', nel giro delle prossime 24-48 ore potrebbe già arrivare l'annuncio del suo trasferimento dall'Atalanta all'Inter.

Mancherebbe solo qualche piccolo dettaglio. che Suning potrebbe risolvere a brevissimo, ma gli accordi tra le due società e col giocatore sarebbero praticamente 'cosa fatta'. La formula del colpo di calciomercato Inter è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno, per una cifra complessiva da 25-27 milioni di euro bonus inclusi (secondo 'L'Eco di Bergamo' la somma totale dell'operazione toccherà invece i 30 milioni).

Calciomercato Inter, colpo a centrocampo tra Gagliardini, Lucas Leiva e Luiz Gustavo

In assenza delle firme ufficiali nell'affare Gagliardini-Inter, la concorrenza (soprattutto della Juventus) non va sottovalutata. I buoni rapporti tra la dirigenza bianconera e quella dell'Atalanta, consolidati dopo l'affare Caldara (che sbarcherà a Torino nel 2018), potrebbero infatti consentire a Marotta e Paratici di beffare in extremis i nerazzurri. E non vanno dimenticate le parole dello stesso Gagliardini, che ha chiuso all'ipotesi di un trasferimento a gennaio: "Ora come ora penso solo all'Atalanta, stiamo facendo grandi cose e vogliamo fare la storia di questo club. A gennaio non me ne andrò sicuramente e spero di vincere tanti trofei nella mia carriera. Sto realizzando il mio sogno, sono nato a Bergamo e ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Esordire in prima squadra è stato fantastico".

Anche per questo, la dirigenza nerazzurra non perde di vista le alternative: l'Inter resta concentrata su Lucas Leiva e Luiz Gustavo rimane un obiettivo, sia dell'Inter che della Juventus, sebbene non siano arrivati passi concreti. Il 29enne calciatore brasiliano è da anni uno dei nomi che circola con più ricorrenza per il calciomercato Serie A. Dopo il suo passaggio dal Bayern Monaco al Wolfsburg, però, non se ne è più fatto nulla.