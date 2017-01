02/01/2017 03:35

MANCHESTER CITY GUARDIOLA BADSTUBER BAYER MONACO / Pep Guardiola vuole portare a Manchester un suo ex allievo. Secondo quanto riferisce la 'Bild', il manager del Manchester City ha intenzione di acquistare Holgar Badstuber, difensore classe 1989 del il Bayern Monaco. Il centrale ha un contratto in scadenza a giugno e la società bavarese ha già fatto sapere di non volergli rinnovare il contratto.

D.G.