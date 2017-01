02/01/2017 00:07

CALCIOMERCATO INTER GNOUKOURI CROTONE / L'Inter ha dato il via libera alla cessione di Assane Gnoukouri. Come mette in evidenza 'Sky Sport', il club nerazzurro ha accettato l'offerta di prestito secco fino a giugno avanzata dal Crotone, ora i 'Pitagorici' si incontreranno nei prossimi giorni con l'agente del centrocampista per trovare un accordo sull'ingaggio.

D.G.