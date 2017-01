Calciomercato Napoli, Garcia punta un grande 'scontento' della rosa azzurra

01/01/2017 23:50

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI MARSIGLIA / Rudi Garcia bussa in Serie A per rinforzare il proprio attacco. Secondo 'Le Parisien', il suo Olympique Marsiglia ha messo nel mirino Manolo Gabbiadini, punta mancina in uscita dal Napoli visto anche il recente arrivo di Pavoletti. Secondo la testata transalpina, l'ex tecnico della Roma è pronto ad offrire 18 milioni a De Laurentiis.

Come vi abbiamo svelato in anteprima, l'ipotesi Gabbiadini è la più quotata per Gabbiadini: sulle sue tracce ci sono Wolfsburg, Schalke 04, Southampton e Stoke City.

D.G.