01/01/2017 23:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA GENOA / Nuova pretendente per Simone Zaza. Come rivela l'edizione odierna de 'Il Secolo XIX', il Genoa starebbe pensando di fare un tentativo con la Juventus, anche se le condizioni economiche dell'affare sono proibitive per Preziosi.

Per Zaza, che ha visto sfumare la pista Valencia con l'addio di Prandelli, ci sono anche Milan, Roma, Fiorentina e Lazio.

D.G.