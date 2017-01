Calciomercato Napoli, idea Gnabry per la fascia

01/01/2017 23:18

CALCIOMERCATO NAPOLI GNABRY WERDER / Il Napoli guarda in Germania per rinforzarsi sulle fasce. Come riferisce 'Sky Sport', gli azzurri hanno posato i propri occhi su Serge Gnabry, esterno classe 1995 in grado di giocare sia a destra che a sinistra, con un passato all'Arsenal che oggi sta stupendo con la maglia del Werder Brema (7 gol in 15 presenze). Alla base di questo interassamento c'è la mancanza di un vice Callejon in rosa, oltre alla 'grana' Insigne che continua a non trovare l'intesa per il rinnovo contrattuale.

D.G.