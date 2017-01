Inter, Icardi: "Mai avuta paura dei portieri! Vi svelo un retroscena con Messi..."

01/01/2017 22:31

INTER ICARDI / Lunga e interessante intervista per Mauro Icardi. Dagli inizi ai suoi tecnici preferiti, fino ad un curioso retroscena legato a Messi, il bomber argentino ha fatto il punto sulle principali news Inter ai microfoni di 'Premium Sport'. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.it:

GLI INIZI - "Ho iniziato a Rosario in un piccolo club, quello del mio Paese. Ho fatto tanti gol e all'inizio non volevo giocare, la prima partita mi sono fermato in mezzo al campo e mio padre mi ha detto 'devi correre e fare gol'. Mi ha convinto a correre con una Coca e un panino. Da lì è iniziata la mia passione per il calcio".

GLI ANNI A BARCELLONA - "Sono partito nel 2002 con la mia famiglia per il lavoro dei miei genitori ed era un periodo difficile in Argentina. Mio padre ha deciso di partire per avere un futuro migliore e siamo partiti per l'Europa. Ho iniziato a giocare nella quadra del paesino dove abitavo e poi in un torneo ci hanno visto gli osservatori del Barcellona e del Real Madrid. In una delle gare ho segnato e lì è iniziato il mio viaggio verso il Barcellona".

RETROSCENA MESSI - "Quando hanno contattato mamma e papà dal Barça c'erano altre squadre. Ma il Barcellona mi è venuto a trovare a Barcellona e mi ha mandato il gagliardetto di Messi con la dedica per me e la mia famiglia. Quando sono arrivato lì facevo allenamento con i ragazzi e quando ho visto la prima squadra allenarsi sono andato a salutare fuori Messi. Per me era un sogno conoscerlo, mi sono presentato e mi sono avvicinato. Mi ha invitato a mangiare con lui e la prima squadra e quello è stato un giorno speciale".

TRASFERIMENTO ALLA SAMPDORIA - "A 18 anni ho deciso di lasciare il Barcellona insieme al mio agente perché avevamo fatto due chiacchiere con la dirigenza e avevamo capito che giocare lì sarebbe stato difficile. Mi sentivo che le mie qualità erano quelle di Ibrahimovic e sentivo che il calcio italiano poteva essere più adatto alle mie qualità calcistiche. Esordio ' Quando siamo andati a giocare contro il Castellammare ci hanno fatto gol subito. Abbiamo pareggiato e il mister mi ha chiamato per giocare gli ultimi 15 minuti. Mi è arrivato un cross, ho fatto il 2 a 1 e siamo andati ai play off. A novembre c'era il derby con il Genoa, tutti gli attaccanti erano infortunati e il mister mi ha detto che dovevo giocare io. Quella partita lì è stata la mia miglior partita: abbiamo vinto il derby, ho fatto il gol del 3-1, ho fatto diverse giocate utili e ho corso per tutta la partita. E' stato il mio esordio in Serie A".

JUVE PREDA PREFERITA - "La gara contro la Juve con la maglia della Samp stava andando male. Eravamo rimasti in dieci. Nel secondo tempo mi sono capitati due palloni davanti alla porta e abbiamo vinto due a uno allo 'Juventus Stadium'. Lì credo sia diventato famoso il nome di Mauro Icardi".

APPRODO ALL'INTER - "Arriva la Juve a San Siro. La mia prima volta davanti ad 80mila persone. Dopo due minuti avevo già segnato. Poi ci ha pareggiato Vidal, ma avevo fatto gol e ho esultato con tutta la gente: tremava il campo. Non è stato un grande anno con l'Inter, siamo arrivati in Europa League, ma avevamo altre sensazioni. Personalmente ho fatto 22 gol in campionato e 5 in EL in un anno. Ero soddisfatto".

FASCIA DI ZANETTI - "Prendere una fascia in un club come l'Inter dopo che Zanetti l'ha indossata per venti anni non è un peso, ma è n grande onore poterla indossare. Lui è argentino come me. Il capitano non è solo chi porta la fascia, ma la testa di un gruppo. Mi sento orgoglioso che la società e il mister mi hanno dato la fascia, ma per come sono fatto io dico quello che penso e penso che la fascia sia stata il premio al mio lavoro dentro il campo dell’anno prima, quando ho segnato 22 gol. Posso dire che sono un professionista e cerco sempre di fare tutto bene".

MIGLIOR ALLENATORE DEL MONDO - "Ci sono diversi tipi di allenatore. Io ho passato un paio di allenatori, ma dicono che in questo momento contano i trofei e tra Mou e Guardiola c'è un derby. Sono quelli che parlano con i trofei. Mi piace di più per le mie caratteristiche è Mourinho che ha fatto la storia dell'Inter ed è un tifoso dell'Inter e posso dire che mi piace. Ma ho visto Guardiola da vicino e per me è un fenomeno".

IL DIFENSORE PIU' TOSTO - "Samp-Inter a Marassi, Juan Jesus mi ha colpito di più. C'era la palla dall'altra parte del campo, io facevo i movimenti e lui mi dava i calci da dietro e le gomitate. Non mi ricordo dove ho raccontato questa cosa. Mi ha colpito quell'atteggiamento. Nel calcio moderno oggi sono tutti difensori, molti bravi. E il portiere? Io faccio il mio lavoro in campo e quando mi capita tra i piedi la palla devo fare gol e basta: mai avuto paura dei portieri.

D.G.