CALCIOMERCATO BOLOGNA CERCI / Il Bologna continua nel proprio pressing per riportare Alessio Cerci in Italia. Nelle ultime ore il club felsineo ha continuato a trattare con l'Atletico Madrid per trovare un'intesa sulla formula del trasferimento: secondo 'Sport Mediaset', si sta lavorando su un prestito col riscatto legato al numero delle presenze.

D.G.