Calciomercato Roma, pianificato il blitz a Parigi: ecco l'offerta per Jesè

01/01/2017 22:03

CALCIOMERCATO ROMA JESE PSG / La Roma accelera per assicurarsi il sostituto di Salah. Con l'egiziano impegnato in Coppa d'Africa, i giallorossi hanno fretta di chiudere per un esterno da regalare a Spalletti e la prima mossa è già in cantiere: il ds Frederic Massara sta preparando il blitz a Parigi per anticipare la concorrenza del Liverpool e presentare un'offerta al PSG per Jesè. La formula sarà un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un riscatto fissato a 22 milioni. Praticamente gli stessi che i transalpini hanno speso in estate per strappare l'esterno al Real Madrid...

D.G.