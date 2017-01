Calciomercato Juventus, Witsel ha deciso: sì a Cannavaro!

01/01/2017 21:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS WITSEL TIANJIN QUANJIAN / Ormai ci siamo: sta per sfumare ufficialmente il sogno della Juventus di portare Axel Witsel in bianconero. Come vi abbiamo anticipato due giorni fa, Witsel era conteso da Shanghai SIPG di Villas Boas e il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, con entrambi i club che avevano raggiunto l'intesa con lo Zenit sulla base di 20 milioni di euro.

Praticamente la palla era tutta nelle mani del calciatore belga che alla fine ha scelto: secondo 'Sport Mediaset', la decisione è ricaduta sul Tianjin Quanjian che gli garantirà un triennale da 18 milioni di euro all'anno. A breve è attesa l'ufficialità dell'affare.

D.G.