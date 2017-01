Watford, Mazzarri: "Non escludo un ritorno in Italia"

01/01/2017 21:30

WATFORD MAZZARRI RITORNO SERIE A / Il Watford perde pesantemente in casa col Tottenham e ora vede la classifica complicarsi terribilmente, con la linea rossa che dista 6 punti. Un rendimento che sta facendo scricchiolare la panchina di Walter Mazzarri che potrebbe salutare così l'Inghilterra dopo appena 7 mesi.

Se così sarà il tecnico di Livorno sogna un ritorno in patria: "Dopo l'Inter ho declinato ogni offerta perché non avevo più stimoli, ma non escludo un ritorno in Italia - ha ammesso a 'Calcio 2000' - Ho colto al volo l'occasione del calcio inglese che mi aveva colpito quando con il Napoli affrontammo Chelsea, Manchester City e Liverpool. Dopo le esperienze in Italia ho pensato di cambiare. Avevo scoperto tutto e raccolto grandi risultati, avevo bisogno di nuove sfide".

D.G.