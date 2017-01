FOTO - Real Madrid, nello 'scontro' social tra Kroos e Marcelo si intromette anche Ronaldo!

01/01/2017 20:48

REAL MADRID KROOS MARCELO RONALDO BUON 2017 / 'Bufera' social all'interno dello spogliatoio del Real Madrid. Toni Kroos questa mattina - sul proprio profilo 'Twitter' - ha augurato a tutti quanti un felice 2017 componendo le ultime due cifre con le bandiere di Brasile e Germania. Un chiaro riferimento all'ultima roboante vittoria della selezione teutonica contro i verdeoro nel corso del mondiale 2014, finita per l'appunto 1-7 per i primi.

Un gesto che non è andato giù al suo compagno di squadra Marcelo che ha risposto per le rime: "Buon anno a tutti, molta salute e soprattutto RISPETTO per gli altri sempre!". Un 'cinguettio' chiaramente riferito a Kroos. Molto più esplicito, invece, è stato Ronaldo, ex attaccante dei 'Blancos' e del Brasile: su Facebook ha pubblicato la foto del suo gol nella finale dei Mondiali 2002 col quale ha steso proprio la Germania. Non solo: ha poi taggato il metronomo di Zidane, tanto per non lasciare dubbi a chi fosse indirizza quella 'cartolina'...

D.G.