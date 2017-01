02/01/2017 02:47

CALCIOMERCATO INTER MIANGUE CAGLIARI / Il Cagliari torna alla ricerca di un terzino. Il club sardo - secondo quanto riportato da 'GazzaMercato' - potrebbe pescare in casa Inter per rinforzare le corsie esterne. La squadra di Rastelli starebbe pensando a Miangue. Possibile un trasferimento in prestito.

M.S.