Manchester United, Mourinho prepara l'offerta FOLLE per Griezmann

01/01/2017 20:05

MANCHESTER UNITED MOURINHO GRIEZMANN ATLETICO MADRID / Dopo Paul Pogba, José Mourinho è pronto a infrangere un nuovo record di calciomercato. Stando a quanto rivela 'The Times', il manager del Manchester United è pronto a mettere sul piatto la bellezza di 145 milioni di sterline (al cambio 170 milioni di euro) per strappare Antoine Griezmann e Saul Niguez (che andrebbe a prendere il posto di Carrick, in scadenza a giugno) all'Atletico Madrid.

D.G.