Calciomercato Roma, Iturbe ai saluti: le ULTIME di CM.IT

01/01/2017 19:50

CALCIOMERCATO ROMA TORINO ITURBE / L'addio alla Roma di Juan Manuel Iturbe è sempre più vicino. L'esterno paraguaiano, che non rientra più nei piani di Luciano Spalletti, è pronto a volare a Torino, raggiungendo Iago Falque e Ljajic in maglia granata. Il trasferimento dell'ex Verona dovrebbe andare in porto nelle prossime ore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 12 milioni di euro: come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, difficilmente la fumata bianca arriverà già domani, molto probabilmente l'affare verrà concluso nella giornata di martedì.

M.S. / E.T.