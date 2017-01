Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Feghouli: l'Algeria dà una mano

01/01/2017 19:36

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / Ritorno di fiamma per Feghouli. L'esterno del West Ham, cercato dai giallorossi in estate, secondo quanto riportato da 'corrieredellosport.int', si va ad aggiungere alla lunga lista dei calciatori che potrebbero prendere il posto di Salah. L'ex calciatore del Valencia, contrariamente del collega egiziano, non è stato convocato dalla propria Nazionale algerina, che proprio oggi ha diramato la lista ufficiale, escludendo ufficialmente Feghouli.

Certamente una buona notizia per i giallorossi, che dovranno però vedersela con il Marsiglia di Garcia.

Ecco la lista dei convocati dell'Algeria per la prossima Coppa D'Africa

Portieri: Malik Asselah (JS Kabylie), Rais Mbolhi (Antalyaspor), Chemseddine Rahmani (MO Bejaia). Difensori: Hicham Belkaroui (Esperance), Mokhtar Belkhiter (Club Africain), Ramy Bensebaini (Rennes), Mohamed Benyahia (USM Alger), Liassine Cadamuro (Servette), Faouzi Ghoulam (Napoli), Aissa Mandi (Real Betis), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Djamel Mesbah (Crotone). Centrocampisti: Mehdi Abeid (Digione), Nabil Bentaleb (Schalke 04), Yassine Brahimi (Porto), Rachid Ghezzal (Lione), Adlene Guedioura (Watford), Saphir Taider (Bologna). Attaccanti: Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Sofiane Hanni (Anderlecht), Riyad Mahrez, Islam Slimani (Leicester City), El Arabi Soudani (Dinamo Zagabria).

M.S.