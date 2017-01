01/01/2017 18:39

JUVENTUS RINCON ALLENAMENTO / Manca ancora l'ufficialità ma Rincon può ritenersi a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il calciatore, ormai ex Genoa, come riporta 'Gazzetta.it', ha sostenuto già il suo primo allenamento in gruppo con i nuovi compagni.

M.S.