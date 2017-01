01/01/2017 17:25

JUVENTUS BONUCCI PALESTRA / Leonardo Bonucci non perde tempo. Il difensore della Juventus alle prese con un infortunio sta lavorando per poter tornare il prima possibile in campo. L'ex Bari - come si vede su video postato sul proprio profilo Instagram - si è allenato in palestra nei giorni di festa: "Oggi è andata meglio, eravamo in 2 in palestra! Ma solo Io lavoravo!!! Mollare Mai. Manca sempre meno".

