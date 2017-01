Sampdoria, la carica di Viviano: "Voglia incredibile di tornare"

01/01/2017 12:55

SAMPDORIA VIVIANO / Emiliano Viviano pronto a tornare in campo. Il portiere della Sampdoria, reduce da un infortunio, ha parlato delle sue condizioni: "Vorrei uscire dalla palestra, sarebbe già una vittoria (ride, ndr) - le sue parole a 'Premium Sport' - Il rientro è stato più lungo del previsto, ma erano tempi fisiologici. La ripresa sarà graduale perché c'è da riprendere la mobilità, il polso è un po' fermo dopo tanti giorni col tutore. Ho una voglia incredibile di tornare. Nel 2016 è stata una Samp ottima: darei un 7,5 per il gioco e un 6,5 per i risultati. Giampaolo è una brava persona ed è uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto".

M.D.A.