Napoli, sale la 'febbre Real': biglietti polverizzati

01/01/2017 11:57

NAPOLI REAL MADRID BIGLIETTI / C'è entusiasmo a Napoli per gli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Dopo molti anni gli azzurri torneranno a giocare una sfida affascinante per i piani più alti del calcio europeo. Così, è inevitabile che sia intrepida l'attesa quando mancano circa due mesi all'evento del 'San Paolo'. La società ha deciso di assecondare la voglia dei tifosi anticipando di gran lunga la messa in vendita dei tagliandi: in soli 20 minuti, riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli', sono stati occupati i posti per i settori più costosi dello stadio. Come annuncia un comunicato della società, inoltre, date le notevoli richieste pervenute, la dirigenza ha deciso di anticipare ulteriormente il periodo di vendita dei tagliandi per i posti disponibili per i settori Distinti (al prezzo di 100 euro) e Curve (50 euro). Già da domani sarà possibile riempire anche quei settori.

M.D.A.