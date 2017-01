01/01/2017 11:34

PALMEIRAS BASTOS / Nuova avventura per Michel Bastos. L'esterno brasiliano ex Roma ha firmato un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) con il Palmeiras. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con un comunicato ufficiale. La sua esperieza più recente è stata con la maglia del San Paolo.

M.D.A.