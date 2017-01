Calciomercato Torino, Hart apprezza l'ipotesi Liverpool

01/01/2017 11:16

CALCIOMERCATO TORINO / Il futuro di Joe Hart potrebbe essere di nuovo in Premier League. Arrivato al Torino in prestito dal Manchester City, l'esperto portiere piace ancora a svariati club inglesi, come Chelsea e Liverpool. Come riporta il 'Daily Mirror', Hart avrebbe rivelato ai suoi amici di apprezzare l'ipotesi di trasferimento agli ordini di Klopp. I 'Reds' potrebbero quindi tentare l'affondo decisivo in estate.

M.D.A.