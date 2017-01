Calciomercato Juventus, Iniesta verso il rinnovo a vita

01/01/2017 10:39

CALCIOMERCATO JUVENTUS INIESTA / Tante voci di mercato hanno visto protagonista Iniesta nelle ultime settimane, dato il rinnovo con il Barcellona che tarda ad arrivare.

Accostato anche alla Juventus, che potrebbe di certo trarre vantaggio dall'esperienza e dal talento dello spagnolo, Iniesta è sempre intenzionato a concludere la propria carriera in maglia blaugrana. L'ostacolo da superare però è dato dall'ingaggio, anche se, come riportato da 'Mundo Deportivo', si continua a lavorare per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti, per un Iniesta al Barça fino al 2020.

In quell'anno il centrocampista avrà compiuto 36 anni. Si tratterebbe dunque di un rinnovo a vita.

L.I.