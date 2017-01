Manchester United, Mourinho pesca in casa Real Madrid

01/01/2017 10:50

MANCHESTER UNITED PEPE - Potrebbe restare in Europa Pepe dopo la fine dell'avventura con il Real Madrid. Il difensore portoghese, orientato a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con i 'Blancos', oltre alle proposte dalla Cina sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United: secondo il 'Daily Express', Mourinho avrebbe intenzione di proporre un contratto di 12 mesi al 33enne centrale per la stagione 2017/2018.



G.M.