Manchester United, cessione eccellente in difesa

01/01/2017 10:30

MANCHESTER UNITED SMALLING EVERTON - Chris Smalling potrebbe salutare il Manchester United in questa sessione del calciomercato. Secondo il 'Daily Star', Mourinho avrebbe intenzione di mettere nella lista dei partenti il 27enne difensore inglese con l'eventuale sbarco di Lindelof a 'Old Trafford'. Sulle tracce di Smalling ci sarebbero Arsenal ed Everton, pronti all'offensiva nel caso in cui lo United decidesse di privarsi del centrale ex Fulham.



G.M.