Champions League, rivoluzione in vista per i diritti Tv?

01/01/2017 09:45

DIRITTI TV CHAMPIONS - Si preannunciano ribaltoni per i diritti Tv della Champions League in Italia. Dopo la fine del triennio 2015-2018, 'Sky' e 'RAI' starebbero pensando infatti ad un'alleanza per strappare la visione della competizione continentale a 'Mediaset Premium'. Stando a 'La Repubblica' nel bando che uscirà prossimamente la Tv di Murdoch metterebbe sul piatto 60 milioni, oltre ai 40 della televisione di Stato, per un'offerta complessiva di 100 milioni di euro. La 'RAI' trasmetterebbe una partita in chiaro alla settimana, 'Sky' invece prenderebbe tutto il resto in pay-per-view. 'Mediaset' potrebbe allora acquisire i diritti della Coppa Italia (che la 'RAI' lascerebbe), ma sul secondo trofeo nazionale ci sarebbe anche l'interesse di 'LA7'.



G.M.