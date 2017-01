01/01/2017 09:14

LEICESTER RANIERI - Fondamentale successo ieri del Leicester contro il West Ham. Punti salvezza preziosi per la squadra di Claudio Ranieri, che comunque non vuole parlare dei rumors di calciomercato e dei possibili rinforzi per la sessione invernale: "Adesso il mio unico pensiero è la partita contro il Middlesbrough - ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa dopo il match - Non penso al mercato e alla finestra di gennaio"



G.M.