Atalanta, la moglie del 'Papu' parla delle fasce: "Un omaggio..."

01/01/2017 09:01

ATALANTA LINDA GOMEZ / Sul web il 'Papu' Gomez è ormai una vera e propria star, amatissimo dagli ex e attuali tifosi, ma non solo. Il suo stile di vita, condiviso su Instagram in particolare, regala sorrisi a chiunque e, intervistata dal sito ufficiale del club, sua moglie, Linda Gomez, ha sveglato un retroscena in merito alle sue fasce: "Contro l'Inter la fascia era un omaggio a tutta l'Argentina, con le foto dell'obelisco di Buenos Aires e di Papa Francesco. Mi ha subito detto che l'avrebbe regalata alla famiglia Percassi, in caso di vittoria. Alla fine così ha fatto, e Luca era contentissimo".

L.I.