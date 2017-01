Milan, Montella tifoso rossonero: "Maradona? Gli preferivo Van Basten"

01/01/2017 08:30

MILAN MONTELLA / Il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ha concesso un'intervista alla rivista 'Forza Milan', nel corso della quale è tornato a parlare della sua passione per il club rossonero: "Mi ha influenzato mio fratello Emanuele, che è più grande di me di quattro anni. Lui tifava Milan, mentre l'altro mio fratello, più grande di noi, tifava Napoli. RIcordo perfettamente la finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest. E' stato proprio quello il momento in cui mi sono innamorato del Milan. A Napoli c'era Maradona, ma io avevo occhi solo per Van Basten e cercavo d'apprendere i movimeto di Virdis, un altro attaccante che mi ha molto influenzato".

L.I.