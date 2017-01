Calciomercato Inter, addio Santon: resta in Italia

01/01/2017 05:00

CALCIOMERCATO INTER SANTON / Nel mercato di gennaio l'Inter, che punta all'acquisto di un esterno difensivo, potrebbe veder partire Davide Santon, che non trova spazio in maniera continua con la maglia nerazzurra. Stando a quanto riportato da 'Sportmediaset.it', la Sampdoria sarebbe interessata a portare il terzino in maglia blucerchiata. All'Inter sarebbe giunta una richiesta d'informazione in merito a un possibile prestito dell'ex Newcastle.

L.I.