Wtsel va in Cina: attesa l'ufficialità, Juve beffata

31/12/2016 17:40

WITSEL CINA / Axel Witsel giocherà in Cina. Con la maglia dello Shanghai SIPG molto probabilmente, anche se il club di Cannavaro ha provato l'inserimento a gamba tesa, per eliminare la concorrenza di Villas Boas. Le cifre da capogiro non cambiano: 18 milioni per un quadriennale e 20 milioni allo Zenit. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. La Juve, beffata, è già concentrata sugli altri obiettivi in mezzo al campo: N'Zonzi, Luiz Gustavo, Gagliardini e Tolisso.