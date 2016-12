Calciomercato Fiorentina, agente Bernardeschi: "Fa gola a molti"

31/12/2016 17:05

FIORENTINA BERNARDESCHI - Le big d'Italia e d'Europa su Federico Bernardeschi. Beppe Bozzo, agente del talento della Fiorentina, ha rassicurato però i tifosi viola sul suo assistito: "Fa gola a molti, ma ha un contratto con la Fiorentina. Non c’è motivo di fare chissà quali ragionamenti - ha dichiarato Bozzo al quotidiano 'Tuttosport' - Pensa a godersi il momento senza farsi condizionare. Già il 2016, comunque, è stato un grande anno per lui: nessuno ti regala la possibilità di giocare gli Europei se non la meriti".

G.M.