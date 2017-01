Calciomercato Milan, Deulofeu nome caldo ma per il grande colpo serve un sacrificio

Daniele Gargiulo e Martin Sartorio

CALCIOMERCATO MILAN BACCA BADELJ / Pochi giri di parole: il calciomercato in entrata del Milan è subordinato alle cessioni. Le recenti dichiarazioni dell'ad Adriano Galliani sono state chiare, quasi lapidarie: "Gestire le trattative adesso è complicato, non è semplice mettere d'accordo più teste. A gennaio comunque escludo grandi colpi". Verità, parole di circostanza o pretattica? Chi lo sa... A priori è quasi impossibile escludere un colpo d'ala del 'Condor'. Per avere un maggior margine di manovra bisognerà però sfoltire la rosa e piazzare quei giocatori che sono finiti ai margini del progetto tecnico di Montella. Una lista che conta i nomi di Ely, Vangioni, Honda, Luiz Adriano e nella quale potrebbero trovare spazio anche Niang e Bacca.

Calciomercato Milan: le possibili soluzioni per gli 'esuberi'

Il centrale brasiliano è ormai finito nel dimenticatoio e potrebbe essere ceduto in prestito altrove per giocare con continuità (una possibile soluzione è il Pescara), mentre Vangioni è finito nel mirino di Torino, Palermo e Sporting CP. Il suo agente è stato chiarissimo: "Vuole giocare", ha spiegato ai microfoni di Calciomercato.it e quasi certamente la dirigenza del 'Diavolo' lo accontenterà. Honda piace in America ma il Sunderland di Moyes sta provando a convincerlo a rimanere in Europa. Chi saluterà certamente il Milan fin da subito è Luiz Adriano: Adriano Galliani e l'agente del brasiliano, Gilmar Veloz, hanno firmato i contratti per il passaggio allo Spartak Mosca. In Spagna il Siviglia sogna il grande ritorno di Carlos Bacca: il ds Monchi avrebbe già pronti 24 milioni di euro per convincere i rossoneri. Non sarà un'impresa semplice però visto che la nuova proprietà lo considera incedibile. Più o meno come lo stesso Niang, che ha ricevuto diverse offerte dall'estero.

Milan, tra sogno e realtà: a gennaio ancora un calciomercato complicato

La paura che serpeggia tra i tifosi del Milan è che tutto possa essere gettato alle ortiche. Il punto nelle ultime due partite di campionato non ha certamente cancellato quanto di buono fatto fino a questo momento. La classifica parla chiaro: la squadra di Montella è in lotta per un posto in Champions League ma urgono rinforzi per poter continuare a coltivare il sogno di tornare nell'Europa che conta. Senza, però, un calciomercato adeguato tutto potrebbe rendersi più complicato.

Le parole del numero uno di Ses, Yonghong Li, pesano come un macigno sul calciomercato Milan: "A gennaio sarà un mercato a saldo zero". Difficile davvero operare in questa maniera anche per un esperto come Adriano Galliani, che dovrebbe essere al suo ultimo mercato in rossonero. Senza un'importante cessione rinforzare la squadra pesantemente sarà quasi impossibile: i sogni Musacchio, Gagliardini e Keita potrebbero essere così riposti in soffitta per l'estate quando con la nuova gestione tutto dovrebbe cambiare.

Soluzioni low cost: le alternative per il 'Diavolo'

Ora si cercherà di puntellare la rosa con la speranza che con gli uomini in uscita si riesca a racimolare un buon gruzzoletto. Se ciò dovesse avvenire la priorità sarebbe quella di un centrocampista che possa dare il cambio a Locatelli e il nome buono per il Milan è sempre quello di Badelj della Fiorentina che piace parecchio a Montella. In avanti - accantonati i sogni, almeno per il momento - e svanita la pista che portava al giovane Riccardo Orsolini, per il no dei cinesi, il Milan ha messo nel mirino, un po' a sorpresa, Gerard Deulofeu. La trattativa per l'esterno spagnolo dell'Everton è calda, ma dalla società rossonera trapela cautela sull'affare. Non va scartata, inoltre, la possibilità Jovetic, sempre nel mirino della Fiorentina, che potrebbe diventare un'opportunità se i viola non dovessero trovare un accordo, e la pista che porta a Simone Zaza. Nome che torna d'attualità per il Milan dopo l'addio di Prandelli al Valencia. Per i rossoneri, salvo inattese e gradite sorprese, si prospetta ancora una volta un calciomercato di sofferenza: per tornare a sognare bisognerà pazientare ancora un po'.