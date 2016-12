Sampdoria, Bruno Fernandes svela il suo futuro

31/12/2016 16:20

SAMPDORIA FERNANDES - Bruno Fernandes respinge i rumors di calciomercato sul proprio conto. Il fantasista ex Udinese rassicura i tifosi della Sampdoria sul proprio futuro: "Non ci penso nemmeno, a Genova sto benissimo. Qui nascerà la nostra prima figlia, gioco e mi sono calato perfettamente nelle realtà della Samp - ha detto l'ex Udinese a 'Tuttosport' - Alle voci di mercato ormai sono abituato, ma posso dire con certezza che non mi riguardano. Ne circolano tante, ma le cose concrete poi sono sempre poche".

G.M.