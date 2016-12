Benevento, Ciciretti lancia una sfida su Twitter: pronto un tatuaggio

31/12/2016 15:49

BENEVENTO CICIRETTI TWITTER / Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Ciciretti, esterno d'attacco del Benevento, nel mirino anche del Napoli, che cerca un vice Callejon, ha lanciato un messaggio sfida ai propri follower.

Oggi è il suo compleanno e, come spiegato in un video pubblicato sul social, in caso di 500 retweet si tatuerà il logo di Twitter sul corpo. Al momento la cifra è stata ampiamente raggiunta e superata. Non resta dunque che aspettare che Ciciretti mantenga la parola data.

L.I.