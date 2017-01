Calciomercato Juventus, tra sorprese e suggestioni: arriverà il colpo Champions?

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

01/01/2017 14:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Il 2016 del calciomercato Juventus si conclude con la 'beffa' per Axel Witsel, con i ricchissimi club cinesi pronti a ricoprilo d'oro e prossimo allo sbarco all'ombra del Dragone. Sfuma così un obiettivo a lungo inseguito da Marotta, con la telenovela tra i bianconeri e il belga che nelle ultime ore si è arricchita di un nuovo colpo di scena dopo il mancato approdo del centrocampista dello Zenit a Torino la scorsa estate. Chiuso il discorso per Witsel, la 'Vecchia Signora' valuta così altre piste per il centrocampo di Allegri. Da Tolisso a Yaya Touré, passando per il neo-acquisto Rincon e il futuro di Hernanes: tutti i nomi caldi in entrata e in uscita per il calciomercato Juventus a gennaio.

Calciomercato Juventus, da Tolisso a Yaya Touré: gli obiettivi per gennaio

Nonostante l'addio a Witsel e l'arrivo sotto la Mole di Rincon, la Juventus potrebbe mettere a segno un altro colpo in mediana nella finestra invernale del calciomercato. Le alternative al 27enne di Liegi non mancano, però la strada è tutta in salita per i campioni d'Italia: ad iniziare da Tolisso, che il Lione non cederà per meno di 40 milioni di euro a gennaio. Finestra difficile quella di metà stagione, con la maggior parte dei profili sotto la lente d'ingrandimento di Marotta che eventualmente non potrebbero giocare in Champions League. Ci riferiamo ad esempio a N'Zonzi e Bakayoko (già impiegati in Europa con le maglie di Siviglia e Monaco), o al talento del Borussia Monchengladbach Dahoud: servirà un'offerta 'super' allettante per strappare a gennaio questi gioielli alle rispettive società di appartenenza.



La Juventus non ha intenzione di svenarsi e guarderebbe con attenzione ad altri obiettivi ugualmente appetibili - e utilizzabili in Champions - per puntellare a centrocampo la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Baselli e Gagliardini rappresenterebbero l'alternativa italiana e di prospettiva nel ruolo, mentre per esperienza internazionale la pista Moussa Sissoko e la suggestione Yaya Touré non sarebbero da scartare nelle strategie di Corso Galileo Ferraris. Più complicata invece l'ipotesi Goretzka, mentre Bentancur difficilmente sbarcherà in Italia prima della prossima estate. Non sono da escludere, comunque, nuove e possibili idee a sorpresa da parte di Marotta.

Calciomercato Juventus, da Hernanes a Evra: le possibili cessioni a gennaio

Il nome più caldo in uscita per la Juventus resterebbe quello di Hernanes, che oltre al Genoa sarebbe finito nella lista della spesa anche di Valencia, Los Angeles Galaxy e Guangzhou. Si rincorrono i rumors pure su Evra e Lichtsteiner, che negli ultimi mesi stanno trovando meno spazio rispetto al passato: entrambi sono in scadenza a giugno ma, anche senza rinnovo, sia il francese che lo svizzero dovrebbero concludere la stagione con la maglia bianconera. Per Evra, comunque, le porte per un'eventuale cessione non sono completamente chiuse. Il Lipsia si sarebbe rifatto sotto per Lemina, che nelle prossime settimane sarà impegnato in Coppa d'Africa: l'ex Marsiglia potrebbe lasciare Torino solo a fronte di un assegno superiore ai 20 milioni di euro. ll baby Mandragora (che sta recuperando da un lungo infortunio), così come De Ceglie e Mattiello, potrebbero infine essere ceduti in prestito per giocare con maggiore continuità. Gennaio e il calciomercato invernale sono alle porte: la Juventus riuscirà a completarsi per l'assalto al record tricolore e alla Champions?