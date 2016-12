31/12/2016 15:15

RANGERS CELTIC OLD FIRM - Il Celtic continua la sua corsa inconstrata verso il titolo di Campione di Scozia. I Rangers, dopo essere passati in vantaggio con capitan Miller al 12', hanno subito la rimonta dei 'cugini': Dembele a 33' e Sinclair al 70' hanno deciso l'Old Firm. La squadra di Brendan Rodgers, espugnando 'Ibrox Park', si porta a quota 58 punti in classica, mentre i padroni di casa restano secondi a quota 39.

A.L.