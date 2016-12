Calciomercato Roma, Skorupski chiude la porta: "Non penso ai giallorossi"

31/12/2016 14:59

CALCIOMERCATO ROMA SKORUPSKI / Le prestazioni di Skorupski con la maglia dell'Empoli lo hanno posto al centro delle voci di mercato, sia per quanto riguarda gennaio che giugno 2017. Del suo futuro ha parlato lo stesso estremo difensore, intervistato da 'Il Tirreno': "Quest'anno mi ha regalato tanto gioie. Non sono mancati i momenti difficili, ma il bilancio personale è positivo. Il periodo peggiore è stato di certo quello in cui sono stato infortunato. Sia qui che alla Roma, ho sempre dato il massimo in allenamento, anche se in giallorosso di fatto non giocavo".

ANNO NUOVO - "Al 2017 chiedo la salvezza dell'Empoli, senza dubbio, anche se la Nazionale è di certo tra i miei obiettivi".

ROMA - "Non penso ai giallorossi. Il mio futuro non va oltre la prossima gare dell'Empoli contro il Palermo".

L.I.