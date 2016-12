Calciomercato Sampdoria, Cassano riparte da Cipro?

31/12/2016 14:54

SAMPDORIA CASSANO APOEL - Ormai ai margini della Sampdoria, Antonio Cassano potrebbe lasciare il club blucerchiato a gennaio e trasferirsi altrove. Ed è di oggi l'indiscrezione che vorrebbe il talento di Bari nel mirino di un club cipriota: secondo 'apoel.net', infatti, il 34enne calciatore (in scadenza di contratto nel giugno prossimo con i doriani) sarebbe finito nei radar dell'Apoel, club attualmente al secondo posto nella First Division con 37 punti, due in meno della capolista AEK Larnaca.

A.L.