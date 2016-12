Bayern Monaco, Matthaus punge Ancelotti: "Non dovesse vincere, che risate"

31/12/2016 14:49

BAYERN MONACO ANCELOTTI MATTHAUS / Le pressioni in Bundesliga di certo non mancano ma, per un tecnico come Ancelotti, tutto questo è ormai pane quotidiano. Il suo Bayern Monaco ha concluso il 2016 in vetta alla classifica, tre punti sopra la rivelazione Lipsia. Qualche pareggio di troppo ha però fatto storcere il naso ai tanti abituati a vedere un Bayern schiacciasassi. Ancelotti non ha però mai deluso le aspettative, lasciando le piazze in cui ha allenato con ottimi rapporti tra giocatori e tifoseria.

Ora si ritrova a dover fare i conti con le pungente provocazione di Lothar Matthaus che, attraverso la rete 'TZ', commenta così il suo lavoro: "Risate fragorose in Germania, se il Bayern non dovesse vincere il campionato, visto la squadra che si ritrova. Sarebbe un fallimento per Ancelotti, non riuscendo lì dove Guardiola ha passeggiato. Per questo motivo la Bundesliga è il primo obiettivo del club, anche se penso che al loro interno la vedano diversamente, guardando alla Champions League".

L.I.