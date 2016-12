Atalanta, agente Schmidt: "Piace molto ma ci sono altri club"

31/12/2016 14:37

CALCIOMERCATO ATALANTA SCHMIDT / L'Atalanta di Gasperini ha stupito tutti in questa stagione, proponendo un calcio aggressivo e in grado di mettere in difficoltà tutte le big della serie A. La svolta è forse arrivata contro il Napoli, quando Gomez e compagni hanno capito di potersela giocare con chiunque. Dati gli ottimi risultati ottenuti, a gennaio il club tornerà sul mercato, così da rafforzare la rosa di Gasperini.

Nel mirino dell'Atalanta c'è Joao Felipe Schmidt Urbano, come anticipato da Calciomercato.it, classe '93 del San Paolo, che potrebbe rafforzare la mediana. Di questo ha parlato il suo procuratore Luisao: "Quello che posso dire è che il giocatore piace molto all'Atalanta. - ha dichiarato a 'Italiacalcio24.it' - Lui ha però un contratto fino a giugno 2017 con un club importante come il San Paolo. Vedremo cosa accadrà, anche perché ci sono altre squadre interessate".

L.I.